【娛刺撈飯】「天王嫂訓練營」4大搵笨招數

「The rain in Spain stays mainly in the plain.」荷里活經典電影《窈窕淑女》入面，柯德莉夏萍飾演嘅窮家女，喺Rex Harrison嘅指導下，又rain又Spain又plain咁，終於由行路到講說話，徹底完成大改造，變成一個儀態萬千、氣質高雅嘅大家閨秀，成功打入上流社會。

後來周潤發同梅艷芳就嚟咗個角色身份對調，拍咗套港版叫《公子多情》，可想而知呢類「悉尼老鼠」、「納米小薯」，經過特訓後飛上枝頭、村姑變鳳凰嘅故事，係幾咁有市場。

That's why網絡早排爆出有所謂「天王嫂訓練營」，學員學識4招就有機會嫁到明星，消息一出，花生價格再創新高，連帶天王郭富城嬌妻方媛，當日喺社交網轉發同城城拖手認愛嘅「世紀定情」發文，被發現忽然消失，都被傳係捲入「天王嫂訓練營」風波喎。

據報道講，呢4招係整容、影靚相、跟導師出去蒲抄明星牌，同埋時機成熟就落嘴頭，令「落疊」明星喺社交網tag自己個名，嚟個公開嘅愛的表白。

即係咁，除咗林子祥唱《吖嗚婆》嗰陣，應該冇乜人係會專登揀個吖嗚婆嚟做對象，「呢個唔夠醜我要娶個再醜啲嘅」！整容都可以當一招，難怪降龍十八掌都要修訂做二十八掌。

至於第二招，安排學員去指定地點，影風格同甫士一樣嘅靚相，唔知大家有冇留意開網上嘅打卡教學、「港女十式」之類，係幾咁氾濫。舉例吖，前年朱晨麗去峇里度假影咗輯泳裝相，「魔鬼胸」蔚雨芯嘅IG一樣有同一間酒店、同一個泳池、同一個甫士嘅水着相，如果要有導師指導，先識影呢類相，就唔係好識善用網絡搜尋功能囉！

第三招，導師帶學員出去識明星，可算係導師最有存在意義嘅一項。不過，學員係咪真係可以抄到明星牌，要靠佢哋學到嘅搭訕技巧，導師唔擔保一定抄到㗎！但如果抄到嘅話，學員同目標人物嘅訊息內容，導師係會喺背後教路嘅。

呢個情況似咩呢？似你去澳門想玩兩手，但唔係好熟個入口喺邊，問路之後對方帶咗你入賭場，你係有可能贏到錢㗎吓，但帶路嗰個唔包你一定唔會輸囉！

好嘞，喺你靠自己用學到嘅博彩技巧玩緊嘅同時，帶路嗰個就喺旁邊「畀意見」，「呢鋪買大啦、下鋪買細」，後來佢認為你之所以買中咗係佢嘅功勞。唔好笑！真係有人會畀茶錢呢班人士，而呢班人喺博彩界亦有一個專有名詞，你喜歡嘅都可以尊稱佢哋做「老師」，「搲爛腳老師」！

最後，第四招，導師會要求學員落嘴頭，令「落疊」明星喺社交網公開表白，唔係呀嘛？未落疊就話啫，都講明係「落咗疊」啦，Relationship轉Status，又有幾咁complicated呀？

可以咁講，上述4招想要包裝成「天王嫂訓練營」，本來係有一定難度嘅，之但係當呢個世界有人話口罩嗰條箍鼻鐵線，「其實係5G天線嚟，可以追蹤行蹤兼令人生腦癌」，竟然都有人信嘅話，咁有人願「學」做天王嫂咯，就自然有人願搞「訓練營」，各界食完花生咪算囉。正如希夫烈格話齋：「Why so Serious?」