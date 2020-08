【娛刺撈飯】「天王嫂訓練營」4大搵笨招數

「The rain in Spain stays mainly in the plain.」荷里活經典電影《窈窕淑女》入面,柯德莉夏萍飾演嘅窮家女,喺Rex Harrison嘅指導下,又rain又Spain又plain咁,終於由行路到講說話,徹底完成大改造,變成一個儀態萬千、氣質高雅嘅大家閨秀,成功打入上流社會。

後來周潤發同梅艷芳就嚟咗個角色身份對調,拍咗套港版叫《公子多情》,可想而知呢類「悉尼老鼠」、「納米小薯」,經過特訓後飛上枝頭、村姑變鳳凰嘅故事,係幾咁有市場。

That's why網絡早排爆出有所謂「天王嫂訓練營」,學員學識4招就有機會嫁到明星,消息一出,花生價格再創新高,連帶天王郭富城嬌妻方媛,當日喺社交網轉發同城城拖手認愛嘅「世紀定情」發文,被發現忽然消失,都被傳係捲入「天王嫂訓練營」風波喎。

據報道講,呢4招係整容、影靚相、跟導師出去蒲抄明星牌,同埋時機成熟就落嘴頭,令「落疊」明星喺社交網tag自己個名,嚟個公開嘅愛的表白。

即係咁,除咗林子祥唱《吖嗚婆》嗰陣,應該冇乜人係會專登揀個吖嗚婆嚟做對象,「呢個唔夠醜我要娶個再醜啲嘅」!整容都可以當一招,難怪降龍十八掌都要修訂做二十八掌。

至於第二招,安排學員去指定地點,影風格同甫士一樣嘅靚相,唔知大家有冇留意開網上嘅打卡教學、「港女十式」之類,係幾咁氾濫。舉例吖,前年朱晨麗去峇里度假影咗輯泳裝相,「魔鬼胸」蔚雨芯嘅IG一樣有同一間酒店、同一個泳池、同一個甫士嘅水着相,如果要有導師指導,先識影呢類相,就唔係好識善用網絡搜尋功能囉!

第三招,導師帶學員出去識明星,可算係導師最有存在意義嘅一項。不過,學員係咪真係可以抄到明星牌,要靠佢哋學到嘅搭訕技巧,導師唔擔保一定抄到㗎!但如果抄到嘅話,學員同目標人物嘅訊息內容,導師係會喺背後教路嘅。

呢個情況似咩呢?似你去澳門想玩兩手,但唔係好熟個入口喺邊,問路之後對方帶咗你入賭場,你係有可能贏到錢㗎吓,但帶路嗰個唔包你一定唔會輸囉!

好嘞,喺你靠自己用學到嘅博彩技巧玩緊嘅同時,帶路嗰個就喺旁邊「畀意見」,「呢鋪買大啦、下鋪買細」,後來佢認為你之所以買中咗係佢嘅功勞。唔好笑!真係有人會畀茶錢呢班人士,而呢班人喺博彩界亦有一個專有名詞,你喜歡嘅都可以尊稱佢哋做「老師」,「搲爛腳老師」!

最後,第四招,導師會要求學員落嘴頭,令「落疊」明星喺社交網公開表白,唔係呀嘛?未落疊就話啫,都講明係「落咗疊」啦,Relationship轉Status,又有幾咁complicated呀?

可以咁講,上述4招想要包裝成「天王嫂訓練營」,本來係有一定難度嘅,之但係當呢個世界有人話口罩嗰條箍鼻鐵線,「其實係5G天線嚟,可以追蹤行蹤兼令人生腦癌」,竟然都有人信嘅話,咁有人願「學」做天王嫂咯,就自然有人願搞「訓練營」,各界食完花生咪算囉。正如希夫烈格話齋:「Why so Serious?」