新冠疫苗下月抵港　港府專家顧問明開會商在港緊急使用

本港最快下月有新冠疫苗抵埗，疫苗顧問專家委員會明日（18日）將討論BioNTech與復星研發疫苗在港緊急使用的申請。政務司長張建宗今日（17日）在網誌表示，政府在審批使用疫苗時會按法例要求，並聽取專家意見，確保疫苗符合安全、效能和質素要求。他又指坊間流傳不同的疫苗資訊，部分不盡不實，甚或存有虛假和誤導信息，促市民勿輕信未經核實的網上資訊。

張又指，政府會繼續以防疫抗疫工作為首，全方位全力抗擊疫情，市民大眾必須要合作及自律，繼續嚴守社交距離措施，盡量減少聚會，並積極參與病毒檢測，確保大家有一個安康的春節。

醫學會會董陳以誠在一個電台節目表示，疫苗注射後要數周才產生免疫力，而長者較易感染新冠肺炎，建議長者及在安老院工作的職員應盡早接種疫苗。他指有科學研究顯示維他命D補充劑可預防感染及降低死亡率，惟疫情期間市民居家抗疫，加上冬天無法產生足夠的維他命D，導致長者容易出現維他命D缺乏症，建議港府為所有65歲以上的長者提供維他命D補充劑。